Bosbranden blijven Griekenland teisteren

De bosbranden in het noordoosten van Griekenland, in de buurt van de grens met Turkije, blijven ook zondag, voor de negende dag op rij, woeden.

“Voor de brandweerlui zijn de omstandigheden erg moeilijk en de hoop om het vuur onder controle te krijgen is nog niet in zicht”, aldus Dimitris Petrovich, plaatsvervangend gouverneur van de regio, zondagochtend aan omroep ERT.

Naar verwachting zal de wind maandag draaien en zouden de vlammen zich nog verder kunnen verspreiden, zei hij.

De bossen in het Dadia-gebied zijn ongerepte bossen die bewust natuurlijk zijn gelaten en niet zijn gekapt, zei Petrovich. Dat bemoeilijkt nu de brandbestrijding.

Regionale autoriteiten hebben opnieuw een oproep gedaan voor meer brandweerlieden.

In het noordoosten van Griekenland is ongeveer 74.000 hectare verschroeid, waarvan 13.000 hectare alleen al in het Dadia Nationaal Park, meldden Griekse media. De Europese Commissie omschreef het als de grootste brand in de geschiedenis van de Europese Unie.

Dinsdag werden de verkoolde lichamen van 18 mensen, vermoedelijk migranten, gevonden in Evros. Vrijdag werden nog eens twee lichamen ontdekt.

Ook in andere delen van het land bleven bosbranden woeden, maar de meeste branden werden in het weekend onder controle gehouden of onder controle gebracht.