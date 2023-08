Vandalen keilen bevroren lasagne door raam bij Mechels koppel: “Wakker gebeld tijdens verblijf aan zee”

Een verblijfje in Oostende draaide voor Mechelaars Véronique Vandamme en Dirk Schippers uit op een onaangename verrassing. Zondagochtend rond 6u werden ze gewekt door het inbraakalarm van hun woning in de Sint-Katelijnestraat. Onbekenden bleken een bevroren lasagne door hun raam te hebben gekeild. De politie kwam ter plaatse en tracht de verdachten te identificeren.

Mechelaars Véronique en Dirk trokken er bewust dit weekend enkele dagen tussenuit. “Om de drukte van Maanrock wat te ontlopen”, zegt Dirk. “Maar zondag rond 6u werden we gewekt door ons alarmsysteem. Er bleek een inbraakpoging te zijn gebeurd aan het raam van onze dressing. Onze bovenbuur werd wakker en zag twee jonge gasten weglopen. Als buren hebben we een sleutel van elkaar voor het geval er iets scheelt. Hij is meteen gaan kijken.”

Groot was de verbazing over het gebruikte projectiel: een bevroren lasagne. “Hilarisch”, zegt Dirk wat cynisch. “Er liggen in de Katelijnestraat genoeg losse kasseien, maar toch kozen ze voor die lasagne. Het projectiel is gelukkig niet binnengeraakt. Enkel het buitenglas is kapot. Anders hadden we nog een heleboel extra opruimwerk gehad in onze dressing. We zitten nu wel met het geloop en de miserie. Maandag weten we meer van onze verzekeringsagent.”

De buurman meldde de feiten bij de politie. Die kwam ter plaatse om de schade vast te stellen. Voor het koppel werd het een triest besluit van een weekendje aan zee. “De fun was eraf”, zegt Dirk. “We zijn dus maar terug naar Mechelen vertrokken. In onze woning zelf is niet ingebroken. We hebben enkel camera’s binnen. We hebben zelf dus geen beelden van de daders. Of er nog bij andere buren vernielingen zijn aangebracht? Ik weet het niet, maar ik ga ervan uit dat de daders niet genoeg lasagnes bijhadden om nog veel ruiten in te gooien.”

Tijdelijke herstelling

Het koppel maakte nooit eerder zulk vandalisme mee. “Wat wel geregeld gebeurt, is dat passanten onze vensterbanken als vuilnisbakken gebruiken”, zegt Dirk. “De stad komt dat wel geregeld opruimen. Gelukkig heb ik nogal een goed contact met het Mechelse glasbedrijf Kocken. Zij hebben intussen al voor een tijdelijke herstelling gezorgd.”

De politie heeft de schade vastgesteld en voert nu het onderzoek naar de identificatie van de mogelijke verdachten. Volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande kwamen er nog geen andere meldingen van vandalisme binnen uit de omgeving van de Katelijnestraat. “Als die er nog wel zouden komen, worden ze aan het onderzoek toegevoegd”, zegt hij.