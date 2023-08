Wandelaar gereanimeerd na aanval door hoornaars, ook twee andere slachtoffers naar ziekenhuis: “Zeer zeldzaam”

Een groep wandelaars is zondag aangevallen door een zwerm Europese hoornaars in de Nazarethdreef in Lier. Een van de wandelaars is er ernstig aan toe en moest zelfs ter plaatse gereanimeerd worden. Het slachtoffer is overgebracht naar het UZA. De wandelpaden in de omgeving blijven nog tijdelijk afgesloten.

De hulpdiensten schoten de slachtoffers zondag massaal ter hulp. Verschillende ambulances en de mug kwamen ter plaatse. “Naast het gereanimeerde slachtoffer zijn er nog twee mensen overgebracht naar het Heilig-Hartziekenhuis”, zegt waarnemend burgemeester Ivo Andries (Open Vld). “Een aantal anderen zijn doorverwezen naar de huisartsenwachtpost van Lier.”

Rond 15 uur was de situatie nog niet onder controle en werd er nog volop naar het nest gezocht. Twee brandweerlui in gespecialiseerde pakken hoefden uiteindelijk niet lang te zoeken. Ze werden zelf benaderd door de beesten, die zich behoorlijk agressief gedroegen. Aanvankelijk was er sprake van Aziatische hoornaars, maar intussen blijkt dat het om de Europese soort gaat.

Wandelpad blijft afgesloten

“Het nest bevindt zich in holte van een boom en werd met poeder bestreken”, zegt Andries. “De koningin zou daaraan moeten bezwijken, maar de helpers kunnen nog zo’n 48 uur uitvliegen. De toegangswegen tot de wandelpaden in de omgeving van de Nazarethdreef blijven daarom tijdelijk op vier plaatsen afgesloten. Er komen nog nadarhekken. De Nazarethdreef zelf blijft wel bereikbaar.”

Voorzitter René De Backer van het Vlaams Bijeninstituut (VBI) in Nijlen is op de hoogte van het incident. “Dergelijke aanvallen in groep van Europese hoornaars zijn zeldzaam”, zegt hij. “Vorig jaar in Duitsland is er een ernstig soortgelijk incident geweest, maar normaal zijn de Europese een stuk zachtaardiger dan de Aziatische.”

Europese hoornaars herken je aan hun rood-bruine kleur. Aziatische hoornaars zijn meer zwart getint. “Nog zeer kenmerkend aan de Aziatische zijn de citroengele poten”, zegt De Backer. “Ze zijn ook iets kleiner.”

Eerste keer

Het is de eerste keer dat er in Vlaanderen iemand gereanimeerd moet worden na een hoornaar-aanval, weet Kevin Verbeek, coördinator van het expertisecentrum Aziatische Hoornaar binnen het Vlaams-Bijeninstituut. Hier gaat het om Europese hoornaars, zegt hij op basis van de beelden. “Als hoornaars gewoon in de natuur rondvliegen, om te jagen bijvoorbeeld, vormen ze geen enkel gevaar. Tot er sprake is van nestverstoring.” Wat simpelweg al kan optreden door binnen een straal van 4 of 5 meter rond het nest aanwezig te zijn, klinkt het. Zelfs babbelen kan daar trillingen veroorzaken. “En dan is de regel voor alle wespen hetzelfde: ze vallen aan.”

Bij Aziatische hoornaars betekent dat een totalitair offensief. “Het hele nest schakelt zich op zo’n moment in, soms met duizenden tegelijk. Ze hebben ook de eigenschap dat ze hun belagers nog een stuk gaan achtervolgen, massaal.” De Europese variant is doorgaans iets minder defensief, zegt Verbeek. “Zij vallen meestal minder hevig aan, al kan het hier ook om tientallen gaan. In principe stoppen zij wel met je te achtervolgen, zodra je hun ‘persoonlijke bubbel’ verlaat.”

Ofwel: foute plaats, foute moment, denkt de imker. Te dicht bij een te temperamentvol nest gewandeld. “Want temperament: dat kan dan ook nog eens verschillen, van nest tot nest. Het blijven uiteindelijk dieren, die hun woonst verdedigen.”

