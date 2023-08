Jongeren aangevallen bij terugkeer van schuimparty: “Mijn ene zoon kreeg klappen, de tweede werd knock-out geslagen”

De schuimparty is een groot feest in Keerbergen. — © evb

“Onze twee zonen van 17 en 19 jaar waren met de fiets naar de fuif gereden”, zegt de papa van de jongens. “Van bij ons thuis is het maar tien minuutjes fietsen tot aan de Chirolokalen aan de Broekelei. Rond 3.15 uur besloten ze na een geslaagde fuif, al vele jaren gekend in de wijde omgeving, naar huis te keren, maar de band van de jongste was plat. Ze moesten dus met de fiets aan de hand verder gaan.”

Hersenschudding

Ter hoogte van frituur Annie aan de Putsebaan werden de broers en een vriend plots aangevallen. “De kameraad van onze zonen werd lastig gevallen door jongeren, minstens vier personen, die daar stonden, waarschijnlijk gewoon om ambras te maken”, zegt de vader van de slachtoffers.

“Toen mijn jongste zoon ernaar toe ging, kreeg hij meteen enkele klappen tegen het hoofd. En ook mijn oudste zoon, de tengerste van allemaal, werd hard aangepakt. Hij werd knock-out geslagen en moest met de ziekenwagen worden overgebracht naar het ziekenhuis. Het verdict is een hersenschudding.”

Camerabeelden

De ouders van de slachtoffers lanceerden anoniem een oproep naar getuigen van het voorval. “We willen graag de daders terugvinden om heropgevoed te worden zodat ze het niet meer in hun hoofd halen om onschuldige jongeren aan te vallen. Het kan toch niet zijn dat jongeren niet meer veilig kunnen feesten in eigen dorp omdat sommigen niets liever doen dan ambras maken. We hebben ook een klacht ingediend bij de politie, die camerabeelden in de buurt bekijkt.”

Burgemeester Erik Moons (Open VLD) is momenteel op terugreis van vakantie, maar las de berichten op sociale media. “Morgen volgt er overleg met de politie over dit voorval.”