Sportief directeur Tom Van den Abbeele na 1 op 9 met SK Beveren: “We hadden niet gedacht dat het nu al van moeten zou zijn”

Tom Pietermaat klopt Louis Verstraete in de lucht. Beveren verloor in Limburg opnieuw en ziet zijn titelambities toch al een knauw krijgen met slechts één schamel puntje uit de eerste drie wedstrijden. — © BELGA

SK Beveren is er ook op Patro Eisden niet in geslaagd om het dominante voetbal, dat geel-blauw dit seizoen al bijna drie wedstrijden liet zien, om te zetten in puntengewin. Met een 1 op 9 lijken de titelambities van de Waaslanders nu al een knauw te krijgen.

Zondagmiddag werd de nieuwe Beverse spelerskern tijdens de Beverse Feesten voorgesteld aan het grote publiek op de Markt in Beveren. Maar die voorstelling verliep in mineur. Dat de wolken tijdens de voorstelling donker kleurden, was haast symbolisch.

“Natuurlijk is de teleurstelling groot”, vertelt sportief directeur Tom Van den Abbeele daags na het nieuwe verlies in Limburg. “Want net als vorige week tegen Seraing en in onze openingswedstrijd tegen Jong Genk domineerden we wel en hadden we veruit het meeste balbezit. Maar we slaagden er niet in om er doelrijpe kansen uit te puren, laat staan voldoende doelpunten. En daar moeten we nu wel snel onze conclusies uit trekken”, gaf Van den Abbeele toe.

Slotminuten

Eisden kreeg via Bamona de eerste kans, maar Reus redde met de vuisten. Een buitenspeldoelpunt van de thuisploeg werd afgekeurd. Maar in het tweede en derde kwartier nam Beveren wel het initiatief en loerde Eisden op de counter. Kort na de rust scoorde de thuisploeg echter toch met een kopbal van Dansoko.

Een dubbele Beverse wissel waarbij Luiz en Corryn werden gewisseld voor Servais en Coopman leverde meteen resultaat op. Coopman bediende Hrncar en die legde de gelijkmaker in de voeten van Koyalipou. Maar wie dacht dat Eisden nu voor de bijl zou gaan, kwam bedrogen uit. Elisha Sam kwam oog in oog met Beau Reus. Gelukkig voor geel-blauw besloot de spits naast. Beveren reageerde met een kopbal van Wuytens. Op het moment dat iedereen ervan uitging dat de wedstrijd op een draw ging eindigen, duwde Corstjens aan de tweede paal de 2-1-eindstand binnen.

Versterking op komst

De Beverse supportersschare kan, mede door de duidelijk uitgesproken titelambities van directie en sportieve leiding, geen vrede nemen met de 1 op 9. “Ik begrijp de kritiek. In het voetbal zijn er helaas slechts 90 minuten belangrijk in een week. Ik kan enkel maar zeggen dat er in de week heel hard gewerkt wordt, voor én achter de schermen. En ik ben ervan overtuigd dat dit harde werk ook zal beloond worden. Ik pleit dus voor rust. We zijn ook nog met een aantal versterkingen bezig. Dat was al langer gepland. Maar we hadden er niet op gerekend dat het nu al van moeten zou zijn. Deze week mag er in elk geval nieuws verwacht worden.”