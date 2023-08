PREMIER LEAGUE. Jérémy Doku ziet Manchester City vanop de bank in extremis de drie punten pakken, Vincent Kompany kan opnieuw niet winnen met Burnley

Manchester City blijft foutloos in de Premier League. De Citzens hadden het wel niet onder de markt tegen Sheffield United, maar zegevierden wel met 1-2. Op het debuut van Jérémy Doku is het wel nog wachten. De Rode Duivel bleef de heel wedstrijd op de bank.

Manchester City was de betere ploeg, maar een penaltymisser van Erling Haaland zorgde ervoor dat City met een 0-0-stand richting kleedkamers trok. Opvallend: het was nog maar de eerste strafschop die Haaland miste in de Premier League. Zijn vorige zeven elfmeters wist hij wel om te zetten.

Na het uur zette Haaland zijn penaltymisser wel recht. Na een goeie assist van Jack Grealish kopte de bonkige Noor de 0-1 dan toch tegen de netten.

Man City verdedigde de voorsprong lang met verve, maar in minuut 85 kwam Sheffield United toch langszij. Met een fantastisch schot liet Jayden Bogle Ederson geen schijn van een kans. 1-1.

City, dat meer dan 80 procent balbezit verdeelde en heerste, wou zich echter niet de kaas van het brood laten eten. Gelukkig was er nog Rodri, die de Citizens met een mooi schot toch de drie punten schonk.

Kompany kan niet winnen

Nog in de Premier League heeft Vincent Kompany met Burnley zijn tweede nederlaag geleden. De Clarets waren in eigen huis niet opgewassen tegen Aston Villa.

Matty Cash zorgde met twee doelpunten voor een dubbele voorsprong aan de rust voor Villa. Burnley kwam wel goed uit de kleedkamer en kon meteen tegen prikken via Lyle Foster (ex-Westerlo). Maar op het uur zette Moussa Diaby de 1-3 eindstand op het bord.

Kompany start zo met een 0 op 6 aan het seizoen (vorige week werd de wedstrijd van Burnley tegen Luton uitgesteld). Volgende week komt Tottenham op bezoek bij de Clarets.