FCV Dender sleept op de valreep gelijkspel uit de brand tegen Lierse Kempenzonen: “We moeten beter leren afwerken”

Net als tegen RSCA Futures bracht FCV Dender in de eerste helft imponerend voetbal op de mooie grasmat. Maar ook tegen Lierse Kempenzonen vergaten de Kadavers zichzelf te belonen. Michaël Lallemand scoorde, maar trof ook twee keer de paal. Uiteindelijk was het Bruny Nsimba die de meubelen redde met een late gelijkmaker.

Dender-coach Timmy Simons dropte Michael Lallemand opnieuw in de ploeg en opteerde voor een offensieve 4-3-3-aanpak, met gewezen Pallieter Joedrick Pupe als linksachter. Fabio Ferraro viel vrijdag uit op training met een voetblessure en vervoegde de geblesseerde Borry in de lappenmand. De Denderleeuwse supporters herkenden in het Lierse kamp hun gewezen publiekslieveling Mehdi Tarfi en Alexandre De Bruyn, wiens komst tijdens de wintermercato geen onverdeeld succes bleek.

Op een voorzet van Van Acker troefde Oulare doelman Ruyssen af, waardoor Dender na tien minuten al op achtervolgen aangewezen was. De reactie volgde vier minuten later: M’Barki bediende Marzo, die de bal doorkopte naar Lallemand. Een koud kunstje voor de spits en de bordjes hingen opnieuw in evenwicht. Na een mooie actie van Nsimba zag Lallemand wat later zijn lage knal gepareerd door Teunckens. Rodes snoepte De Bruyn de bal af en bediende Nsimba, die de doelman omzeilde en gemeten de bal voortrok. Lallemand trapte de wenkende kans op de paal. “Schouterden gaf me een por, waardoor ik uit evenwicht werd gebracht”, foeterde de Eupenaar. “Toch had ik die bal moeten scoren. Met wat geluk zorgde ik voor een hattrick.”

Net voor rust was het nog alle hens aan dek bij Lierse Kempenzonen. Nsimba knalde een plotse kans pal op Teunckens. Na een subtiel hakje van Lallemand botste ook Marzo op een parade van de bezoekende doelman.

Na rust werd Lallemand bediend door Hens, maar de Oostkantonner trof voor de tweede keer de paal. Ragolle kopte een bal weg, maar Claes borstelde de afvallende bal prinsheerlijk tegen de touwen. De Pallieters stonden weer gevleid op voorsprong. Van Oudenhove schotelde Hens de gelijkmaker voor, maar Poelmans blokte af. Ruyssen verlengde een vrijschop van Hens voorlangs. Gies zweefde een pegel van Tarfi uit de hoek. Hens stuurde meesterlijk Nsimba weg en die knalde de gelijkmaker loepzuiver in de winkelhaak. Op die manier hield Dender toch een puntje thuis.

Gemengde gevoelens

Michael Lallemand blikte met gemengde gevoelens terug. “In de eerste helft hadden we het verschil moeten maken. We creëren kansen, wat positief is, maar moeten blijven werken op de finesse in de afwerking. Met een 4 op 9 werden we niet beloond. In het voetbal kan het tij snel keren. Op Luik werd ik tijdens de rust gewisseld. Vorige week startte ik op de bank. Tegen Lierse stond ik aan de aftrap en kon ik me met wat geluk tot matchwinnaar kronen. We trekken vrijdag naar Waregem waar we de titelfavoriet treffen, maar ook bij Dender ligt de ambitie hoog.”

Bruny Nsimba sleepte een verdiend punt uit de brand. “Net als vorige week domineerden we in de eerste helft, maar vergaten we onszelf te belonen. Na rust was ons overwicht kleiner, maar we toonden wel mentale sterkte door een achterstand weg te werken.”

Onvoldoende vertaald op scorebord

Coach Timmy Simons sloot zich aan bij zijn spelers. “We moeten beter leren afwerken. Net als vorige week trokken we op het einde van de eerste helft het heft resoluut naar ons toe, maar vertaalden we dat onvoldoende op het scorebord. Toch is het glas voor mij eerder halfvol dan halfleeg.”