Straks kan je altijd ‘groene levering’ kiezen: ministers werken aan voorstel om duurzame pakjeslevering verplicht aan te bieden

De meeste online winkelketens pakken er stellig mee uit: vóór 23.59 uur besteld, de volgende dag al aan de deur geleverd. Mooie beloften, maar dat is zelden een duurzame levering. Petra De Sutter (Groen), minister van Post, en Pierre-Yves Dermagne (PS), minister van Economie, werken daarom aan een wet die bedrijven verplicht om de klanten ten minste ook één duurzame optie aan te bieden. Want ook wie online shopt, is zich steeds meer bewust van de ecologische voetafdruk, klinkt het.

“We bestellen steeds meer via het internet. Mensen willen pakjes op een duurzame manier thuiskrijgen. Door hen te laten kiezen hoe ze hun pakjes krijgen, helpen we ze daarmee. Als je bijvoorbeeld online een paar schoenen koopt, zal je dus kunnen aanduiden of die aan de voordeur of in een pakjesautomaat wordt geleverd. Zo kunnen mensen zélf kiezen wat het meest milieuvriendelijk is”, aldus De Sutter.

Onderzoek toonde in het verleden al aan dat een levering aan een pakjesautomaat of afhaalpunt de CO₂-uitstoot in één klap met 17 procent kan verminderen, omdat een volgestapeld bestelbusje zo 30 tot 40 pakjes per stop kan lossen, in plaats van eentje aan jouw voordeur.

De Sutter nam het initiatief voor de wet en minister van Economie Dermagne zal het economisch wetboek aanpassen zodra het voorstel gestemd wordt door het parlement. “De maatregel werd een eerste keer goedgekeurd door de ministerraad. De Raad van State zal zich er nu over buigen.” Hoe de minister de grote spelers daartoe wil verplichten, is nog niet duidelijk.

De minister zou wel ruimte willen laten voor uitzonderingen. Maaltijdleveringen, zeer grote volumineuze voorwerpen zoals meubels en start-ups die jonger zijn dan drie jaar, zouden kunnen ontsnappen aan de nieuwe regelgeving.

Het is overigens niet de eerste keer dat De Sutter zich buigt over de ecologische voetafdruk van pakjes. Eerder besliste ze al dat Bpost en PostNL in de toekomst uitgebreid moeten communiceren over hun duurzaamheidsactiviteiten én rapporteren aan het Bipt, dat de sector reguleert.