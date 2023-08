Enkele seconden na deze foto viel de haai aan en zou Toby’s leven nooit meer hetzelfde zijn

Voor de verschrikkelijke aanval had de haai Toby al op het oog. Dat blijkt uit een foto die nu opgedoken is waar twee surfers op te zien zijn én ook de haai in kwestie.

Een rimpeling in het water, het was de enige waarschuwing voor Toby Begg (44) de vader van twee die vrijdagochtend aangevallen werd door een witte haai van 4 meter lang. Op de foto die Nine News in handen kreeg, gemaakt door een fotograaf op het strand, is te zien hoe Begg nog rustig in het water zit op zo’n 150 meter van Lighthouse Beach bij Port Macquarie in Australië.

LEES OOK. En dan spoelt er plots een haai aan in Amerikaanse staat die niet aan de zee ligt

Begg houdt zijn surfplank vast en lijkt samen met een andere surfer die rimpeling in het water in de gaten te houden. Maar de haai was hem te snel af. Een 30-tal seconden lang worstelde Begg met de haai waarna hij door andere surfers aan land werd getrokken. Hij werd in kritieke maar stabiele toestand naar het John Hunter Hospital in Newcastle gebracht, waar hij uiteindelijk zijn been verloor en een tweede operatie onderging om zijn andere been te redden.

“Het is nog te vroeg om te omvang van zijn verwondingen helemaal te kennen”, zegt Chris Lenihan, zwager van Toby Begg, aan Daily Mail. Er zullen namelijk nog heel wat operaties en jaren van revalidatie nodig zijn.