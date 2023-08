Radiopresentator Sven Pichal (44) opgepakt in onderzoek, samenwerking met VRT onmiddellijk stopgezet

Sven Pichal, jarenlang boegbeeld van de radio, stopt met onmiddellijke ingang bij de openbare omroep. Dat is aan onze redactie bevestigd. Pichal trekt zich terug uit het publieke leven, maar verdere details ontbreken voorlopig. Volgens onze informatie zit Pichal momenteel in de gevangenis, in het kader van een lopend onderzoek.