VIDEO. Onwaarschijnlijk: Charleroi-doelman Hervé Koffi vliegt met voet vooruit op Anderlecht-spelers, maar drieste tackles blijven onbestraft

Koffi vloog eerst met gestrekt been naar de voeten van Kasper Dolberg, daarna tackelde hij ook nog eens Mats Rits. Twee gevaarlijke tackles, maar de scheidsrechter zag er zelfs geen fout in. Ook de VAR greep niet in, tot onvrede van het thuispubliek.

Inworp Raman

Anderlecht had het niet makkelijk tegen Charleroi. Na 34 minuten zorgde Theo Leoni voor de verlossende 1-0 met een knap schot, al zorgde die goal ook voor de nodige discussie. Op beelden is te zien hoe Benito Raman zijn ene voet over de zijlijn staat bij zijn inworp voorafgaande aan de goal en zijn andere half van de grond gaat. De regel is: er moet altijd één voet de lijn raken. Het is moeilijk te zien op de beelden of dat ook effectief het geval was, maar de VAR mag hoe dan ook niet tussenkomen voor een foute inworp.