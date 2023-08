Ziet Anderlecht Francis Amuzu nog vertrekken? Olympiakos en Nottingham jagen op snelle winger

Beide clubs zijn bereid tot zo’n zes miljoen te betalen voor de Ghanese Belg en deden al voorstellen, maar Anderlecht hoopt/rekent op 8 à 9 miljoen. Het is een dossier dat kan blijven aanslepen tot de laatste transferdag, zeker als RSCA zich niet inschikkelijker opstelt.

Amuzu kon vorig jaar al naar Nice en ook toen besloten de Brusselaars om hem te houden. Als Amuzu niet vertrekt, is het nog niet zeker dat Jesper Fredberg een nieuwe buitenspeler haalt.

Murillo naar Marseille

De Deense CEO heeft op dit moment best al wat uitgaande transfers gerealiseerd. Hij staat ook op het punt om rechtsback Amir Murillo te verkopen aan het Franse Marseille voor 2,5 miljoen euro. De Panamees die net terug fit is na een hamstringblessure is overbodig geworden door de concurrentie met Sardella en Patris. Hij zal bij L ‘OM normaal een contract tekenen voor 3 jaar.

Dat betekent dat Anderlecht deze zomer al voor 33,5 miljoen euro aan spelers verkocht (zie lijstje) . Reken daarbij ook nog het serieuze doorverkooppercentage op Doku (7,8 miljoen) en dan werd de paars-witte kassa serieus gespijsd.