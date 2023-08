Campagneteam Trump haalt 7,1 miljoen dollar op sinds mugshot

Sinds de publicatie van zijn mugshot heeft het campagneteam van de voormalige VS-president Donald Trump 7,1 miljoen dollar aan giften opgehaald. Team “Trump 2024” had een oproep gelanceerd naar elke “Amerikaanse patriot” en die heeft blijkbaar geen windeieren gelegd. Of de bewering klopt, kon niet worden geverifieerd.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten moest een voormalige president aantreden voor een mugshot. Dat is een gevolg van zijn inverdenkingstelling in de zuidelijke staat Georgia. Bij zijn vorige drie strafklachten kon Trump de dans ontspringen. In Atlanta, waar hij wordt vervolgd voor een poging om de uitslag van de presidentsverkiezingen te manipuleren, moest de miljardair wél opdraven voor de foto.

Het team dat Trump naar de verkiezingen van 2024 moet loodsen, haalde de mugshot aan om de fans van Trump aan te sporen te doneren voor zijn campagne. “De schaduwstaat probeert van president Trump (sic) de publieke vijand nummer één te maken omdat hij het aandurft de corrupte leidende klasse in Washington uit te dagen”, luidde het.

Woordvoerder Steven Cheung van het campagneteam meldt zondag in een mededeling dat de voorbije drie weken bijna 20 miljoen dollar werd opgehaald. Sinds donderdag, toen de foto werd gepubliceerd, zou het gaan om 7,1 miljoen dollar, met enkel en alleen op zaterdag 4,18 miljoen dollar. Dat zou neerkomen op de grootste fondsenwerving “op één dag in de hele campagne”, aldus Cheung. Op X (ex-Twitter) riep Cheung de media op de foto te blijven tonen.

Terwijl een gelijkaardige foto voor andere kandidaten hun ambities zou fnuiken, lijkt die Trump een duw in de rug te geven. Hij profileert zich als “held”, slachtoffer van een vervolging en van een “heksenjacht” die door de Democraten van president Joe Biden in gang werd gezet. De Democraten gebruikten de foto ook, maar dan om te benadrukken dat niemand boven de wet staat.