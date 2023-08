Isolde Lasoen is láng niet de enige: migraine kost ons elk jaar bijna 1 miljard euro aan verloren werkdagen

958 miljoen euro per jaar: zoveel kost migraine de samenleving elk jaar, als gevolg van de verloren werkdagen. Het prijskaartje van de dure medicatie is daar bijna niets tegen.

“Een mens vergeet snel hoe hard hij heeft afgezien”, vertelde muzikante Isolde Lasoen dit weekend in het Nieuwsblad. “Mijn herinnering aan mijn migraine vervaagt nu al. Of nee: ik ben al gewend aan een leven zonder. Maar nu leef ik met een nieuwe angst. Want om te bewijzen dat ik nog steeds aan migraine lijd, moet ik elk jaar een tijdlang stoppen met het medicijn. Ik ben daar doodsbang van. Ik begrijp het, maar het voelt aan als een straf, als een hel waarin ik moet branden om weer onder de levenden te mogen komen.”

Lasoen wordt behandeld met CGRP-remmers, een reeks van injecties die preventief werken tegen migraineaanvallen. Die kosten zowat 500 euro per maand en worden pas terugbetaald als alle andere behandelingen uitgeput zijn én als je elk jaar opnieuw bewijst dat de aanvallen terugkomen zonder.

1,65 miljoen werkdagen

Later dit jaar komt het Riziv met nieuwe richtlijnen over de voorwaarden voor terugbetaling. De kostprijs voor de ziekteverzekering kan snel oplopen: één op de vijf vrouwen en één op de tien mannen heeft ooit last van migraine.

Maar de kosten van het Riziv zijn op dit moment maar een fractie van de totale last die migraine op de samenleving legt, zegt migraine-expert Jean Schoenen van de Universiteit van Luik. Hij verwijst naar studies die komen tot een bedrag van 958 miljoen euro, voor 90 procent een gevolg van verloren werkdagen en maar voor 10 procent door medicatie en behandelingen.

Schoenen wordt internationaal geroemd voor zijn werk tegen de aandoening: hij houdt er een levenslang erelidmaatschap aan over bij de International Headache Society, waar ’s werelds knapste koppen zich samen over hoofdpijn buigen. Al weet Schoenen als geen ander dat migraine meer is dan hoofdpijn. Misselijkheid, een overgevoeligheid voor geluid en licht, een algemeen onbehagen...

“Als alle migrainelijders bij elke aanval het werk zouden neerleggen, zou dat erger zijn dan alle stakingen samen” Jean Schoenen, migraine-expert (Universiteit van Luik)

Migraine treft vooral mensen tussen 30 en 50, en vreet daarom in grote mate aan werkdagen. Zeker omdat stress een van de triggers is voor migraine-aanvallen. Elk jaar gaan er 1,65 miljoen werkdagen in België verloren aan migraine, en dat terwijl meer dan de helft van de patiënten ook tijdens een aanval blijft werken. “Als alle migrainelijders bij elke aanval het werk zouden neerleggen, zou dat erger zijn dan alle stakingen samen”, zei Schoenen daar eerder over.