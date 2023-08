0 op 9 voor KV Oostende, Stijn Vreven met schaamrood op de wangen: “Ik kan dit niet goedpraten”

Stijn Vreven wijzigde zijn elftal op twee plaatsen tegenover de match in Deinze. Albanese, inmiddels aan de knie geopereerd, en Rocha stonden niet meer tussen de lijnen. “Met de inbreng van Berte en Dewaele stond het vorige week gewoon een stuk beter”, gaf de coach een correcte verklaring.

Vorig seizoen gaapte er nog een kloof van twee reeksen tussen Luik en KVO. De Kustboys voetbalden in de Jupiler Pro League, de Marijntjes in de hoogste amateurklasse, oftewel het derde niveau. Beide teams hadden met 0 op 6 hun start in de Challenger Pro League gemist. Het verdrijven van de nul was dus het doel aan beide zijden.

Onacceptabel

“Het is onacceptabel hoe we aan die wedstrijd begonnen. Ik kan dit niet goedpraten”, reageert Stijn Vreven geïrriteerd. “Het moest hier veel meer zijn. Met zijn allen moesten we ons vanaf de eerste minuut beter ingezet hebben. Het is heel teleurstellend voor mij en voor de spelersgroep dat we niet meer teruggeven aan de supporters. Ik heb heel veel respect voor de vele supporters die zo’n lange reis gemaakt hebben om ons aan te moedigen. Het is heel zuur. We willen het anders. Maar er zijn helemaal geen excuses voor deze nederlaag. Het enige wat de supporters willen, is bloed, zweet en tranen, én ook resultaten. Daartoe zijn we momenteel geen hele match in staat. Dat moeten we dringend veranderen.

Vreven kwam ook terug op de fase van de afgekeurde aansluitingstreffer. “Er zou een speler van ons in het zicht van de keeper gestaan hebben. Deze fase bepaalde niet de hele wedstrijd, maar als je daar de aansluitingstreffer maakt, is er wel nog meer dan een kwartier te spelen. De eerste helft was echter al onvoldoende en die bepaalde alles.”

De Spaanse aanwinst Fuentes liet bij veel waarnemers een goede indruk na. “Hij is nog maar één dag hier. We hebben dus nog wat werk om hem alles uit te leggen. Nood breekt echter wet. We moesten hem inbrengen en hij liet al enkele mooie dingen zien”, aldus Stijn Vreven.

Luikse drieluik

KV Oostende kijkt dus in het licht van de rode lantaarn. De Kustboys staan onderaan de rangschikking en dat geeft niemand een goed gevoel. Zaterdag volgt deel twee van het Luikse drieluik. Na FC Luik komt Seraing op bezoek en daarna bekampen de Oostendenaars de beloften van Standard. KVO heeft nood aan punten. Vreven heeft natuurlijk gelijk: “In deze reeks zijn het heel moeilijke wedstrijden. Je kan van iedereen winnen en je kan van iedereen verliezen. Niemand gunt je de punten. Je moet ze zelf pakken.”