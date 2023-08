De wandelaars werden plots aangevallen door Europese hoornaars. “Nooit eerder meegemaakt”, getuigt voorzitter Erik Lievens van wandelclub Land van Rhode. — © if

Lier/Oosterzele/Zingem

Tijdens de Zimmertocht in Lier vielen Europese hoornaars wandelaars aan. Een zestiger uit Zingem ligt nog steeds op intensieve. Ook een vrouw uit Oosterzele kreeg verzorging in het ziekenhuis in Lier.