Chinese vastgoedreus Evergrande keldert op beurs

De aandelen van de in moeilijkheden verkerende Chinese vastgoedgigant Evergrande kelderden maandag op de beurs in Hongkong. De koersval volgde op het opheffen van een handelsopschorting van zeventien maanden, nadat het concern zijn resultaten over de eerste helft van 2023 had gepubliceerd.

De aandelenkoers van Evergrande ging tot 87 procent onderuit. Het bedrijf, dat een groot schuldsaneringsproces ondergaat, leed tussen januari en juni dit jaar een verlies van 33 miljard yuan, omgerekend zo’n 4,2 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg het verlies ruim 66 miljard yuan. Eerder had het bedrijf al de resultaten over de afgelopen twee jaar bekendgemaakt.

Het vastgoedconcern kwam eind 2021 in de problemen door de hoge schulden en dreigde met een bankroet voor een schokgolf op de financiële markten te zorgen. Evergrande werd daarmee het symbool van de vastgoedcrisis in China. Het concern is nu bezig om met schuldeisers uit meerdere landen tot een akkoord te komen over het opschonen van de financiën. Daarvoor vroeg Evergrande eerder deze maand een vorm van uitstel van betaling aan in New York.

Bij zijn halfjaarcijfers zei Evergrande dat zijn voortbestaan afhangt van het succes van die herstructurering van ruim 29 miljard euro aan buitenlandse schulden. De schuldeisers van Evergrande zullen maandag stemmen over een voorstel van het bedrijf met betrekking tot zijn buitenlandse schulden. Het plan biedt crediteuren de keuze om hun schulden om te wisselen in nieuwe schuldpapieren van het bedrijf en in aandelen van twee dochterondernemingen, Evergrande Property Services Group en Evergrande New Energy Vehicle Group.

In maart 2022 schortte de beurs van Hongkong de handel in Evergrande-aandelen op nadat het bedrijf zijn financiële resultaten voor 2021 niet had gepubliceerd.