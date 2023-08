Lille, Oteppe

Voor Anneke Oris (45) en Stijn Goossens (47) uit Lille is hun gezinsvakantie met zoon Rune (8) in camping Capfun Hirondelle nabij Oteppe volledig in het water gevallen. Ze werden er weggestuurd omdat hun Duitse herder Sky tot de ‘categorie 1 en categorie 2’ van verboden risicohonden zou behoren. De camping bevestigt het incident en zegt geen Duitse herders toe te staan.