Oprichter van technologiereus Foxconn kandidaat voor presidentsverkiezingen in Taiwan

De oprichter van de Taiwanese technologiereus Foxconn, de miljardair Terry Gou, heeft maandag zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in Taiwan officieel aangekondigd. Hij neemt deel als onafhankelijke kandidaat.

De presidentsverkiezingen in Taiwan vinden plaats in januari volgend jaar. “Ik smeek het volk van Taiwan om me vier jaar te geven”, aldus Gou op een persconferentie. De Foxconn-oprichter komt nu op als onafhankelijke, maar moet wel nog 290.000 handtekeningen verzamelen om verkiesbaar te zijn.

Hij belooft “vrede te brengen in de Straat van Taiwan voor de komende vijftig jaar” en om een grotere vertrouwensbasis tussen China en Taiwan te bouwen. China beschouwt het eiland als een van de provincies en wil het - desnoods met geweld - onder controle krijgen. Gou stelde dat hij “Taiwan nooit het volgende Oekraïne” zou laten worden.

De 72-jarige Gou kreeg vragen over banden met de Chinese overheid, vanwege de grote investeringen van Foxconn op het vasteland. De miljardair zei dat hij al vier jaar niet meer betrokken is in het bestuur van het bedrijf. “Ik stond nooit onder controle (van de Chinese communistische partij, red.)”, zei hij.

De miljardair heeft al langer presidentiële amibities. Hij wou de kandidatuur van de voornaamste oppositiepartij, de Kuomintang (KMT), maar die verkoos gewezen politiebaas en de huidige burgemeerster van Taipei, Hou Yu-ih, als kandidaat.

De relaties tussen Peking en Taipei verzuurden in 2016, toen president Tsai Ing-wen aan de macht kwam. Die wijst elke Chinese claim op de eilandrepubliek af. Het eiland werd een toevluchtsoord voor Chinese nationalisten op het einde van de burgeroorlog in China, die in 1949 door de communisten werd gewonnen.