Politica Eva De Bleeker botst tegen losgekomen autoband op A12: “Dit had veel erger kunnen zijn”

Voormalig staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) heeft zondag de schrik van haar leven gehad. De politica uit Hoeilaart botste op de A12 in Meise met haar wagen tegen een losgekomen autoband die over de middenberm op haar afkwam. De airbags gingen af en haar wagen blokkeerde. Ze kon zich uiteindelijk toch veilig aan de kant zetten en kwam er vanaf met wat schaafwonden.

“Ik reed op de A12 richting Antwerpen en even voor Meise zag ik plots een band van de andere rijrichting, over de middenberm, op me afkomen”, vertelt De Bleeker. “Ik reed toen op het tweede rijvak met de bedoeling - voor zover ik me kan herinneren - een paar tragere auto’s die op het eerste rijvak reden, in te halen. Ik reed gelukkig niet heel erg snel, ik denk rond de 100 km/u. Onmiddellijk heb ik geremd en ben naar het eerste rijvak uitgeweken. Toch botste de band nog frontaal op de linkervoorkant van mijn auto.”

Echte held

De zijairbags, de airbags aan haar benen en de airbags aan het stuur traden onmiddellijk in werking. “De auto blokkeerde, maar ik kon hem nog net op de pechstrook plaatsen. Ik was een beetje in paniek door de rook in de auto, die nadien van de airbags afkomstig bleek te zijn. Ik ben onmiddellijk uit de auto gestapt en achter de vangrails gekropen. Een wagen die achter me reed, is gestopt. De bestuurder, Bilal, was heel behulpzaam. Hij heeft de gevarendriehoek geplaatst en de band van de rijweg gehaald. Een echte held. Een andere wagen was na mijn botsing nog over de band gereden en ook hij kon niet verder.”

Oproep

De wegpolitie was snel ter plaatse. “Zij hebben alles behoorlijk snel afgehandeld. Buiten wat schaafwonden van de airbag, ben ik er gelukkig zonder letsels van afgekomen.” Haar wagen liep wel ernstige schade op aan de voorzijde.

De Bleeker lanceert nog een warme oproep: check tijdig de banden van je auto, aanhangwagen, etc. “Vandaag is het al bij al bij blikschade gebleven, maar het had zo veel erger kunnen zijn…”