“Vergeten crisissen” krijgen extra aandacht van Belgische humanitaire ngo’s

“We kiezen ervoor onze hulp te concentreren in gebieden waar de nood enorm hoog is en de internationale steun tekortschiet”, zegt Gennez. “Dat is het geval in de Sahel-regio (Burkina Faso, Mali en Niger), de landen rond de Grote Meren (Rwanda, Burundi, Oeganda, de Democratische Republiek Congo), de bezette Palestijnse gebieden en Jemen.”

Het feit dat sommige humanitaire crisissen vergeten lijken te worden, is een direct gevolg van een gebrek aan politiek engagement en media-aandacht, zegt Gennez. “Dat betekent dat miljoenen mensen in nood onzichtbaar blijven en niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Terwijl humanitaire hulp het verschil kan maken tussen leven en dood. Dat geldt evenzeer in Oekraïne als in Oost-Congo.”

Voor de jaren 2023-2024 bedraagt het budget voor de humanitaire programma’s van de ngo’s 53 miljoen euro. Zij kunnen tot eind augustus hun programmavoorstellen indienen. De organisaties die in aanmerking komen, zijn Oxfam, Caritas, VSF, Médécins du Monde, Croix Rouge Belge, Plan International, Handicap International Belgium en Rode Kruis Vlaanderen.

Ze zullen zich vooral toeleggen op het voorzien van waardige opvang voor mensen op de vlucht en vrouwen en meisjes in het bijzonder, bescherming tegen gendergebaseerd geweld, het verlenen van gezondheidszorg en psychosociale bijstand (vooral na seksueel geweld) en het voortzetten van onderwijs. Samenwerking met lokale partners is mogelijk en wordt aangemoedigd, maar onder strikte rapporteringsvoorwaarden.

Ook zullen de ngo’s een deel van hun budget opzij kunnen zetten voor onverwachte en acute crisissituaties, zoals overstromingen of epidemieën.