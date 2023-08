Verdachte van steekpartij op 18-jarige Afghaanse jongen in Sint-Truiden geïdentificeerd

In het onderzoek naar de steekpartij van vrijdagavond laat in Sint-Truiden heeft de lokale politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken een verdachte kunnen identificeren, die geseind staat. Het slachtoffer zelf is verhoord kunnen worden. Op zijn aanwijzen werd een mogelijke verdachte geïdentificeerd.

De neergestoken jongeman is een 18-jarige Afghaan die in Trooz ingeschreven staat. Hij verblijft daar in een opvangcentrum. De verdachte van de steekpartij zou ook niet verblijven op het grondgebied van Sint-Truiden. De politie ontving vrijdag rond 22 uur melding van de steekpartij. In de Beekstraat was een vechtpartij ontstaan, waarna in de omgeving de neergestoken jongeman werd aangetroffen. Het slachtoffer werd ernstig gewond, maar zonder levensgevaar, afgevoerd naar het Sint-Trudoziekenhuis en nadien naar het Jessaziekenhuis in Hasselt.

“Er werd via verschillende kanalen al snel bericht dat het om een 13-jarige van Afghaanse afkomst zou gaan. Het slachtoffer was echter op dat moment nog niet geïdentificeerd door onze diensten. Na verder onderzoek afgelopen weekend kon de identiteit van het slachtoffer achterhaald worden. Hij is dit jaar 18 geworden en staat ingeschreven in Trooz in de provincie Luik. Het slachtoffer kon ondertussen verhoord worden en er werd een mogelijke dader geïdentificeerd. Deze laatste zou eveneens niet verblijven op het grondgebied van Sint-Truiden en werd geseind”, aldus de lokale politie maandag.

Verschillende getuigen, van wat er zich heeft afgespeeld in de Beekstraat, hebben zich gemeld. De camerabeelden van de stad en ook privécamera’s worden ondertussen geanalyseerd om het verloop van de avond te reconstrueren en mogelijke andere betrokkenen te identificeren. “Er werd ook via sociale media bericht van feiten aan de Olympialaan eerder die avond, maar hier werden onze politiediensten niet van op de hoogte gebracht. Om na te gaan wat er daar gebeurd is en of er linken zijn met de Beekstraat, vragen we dat mogelijke getuigen zich melden bij onze diensten via pz.poltrudo@police.belgium.eu. Burgers die die avond op andere plaatsen nog verdachte situaties gezien hebben, mogen dat met eventueel beelden ook via bovenstaand mailadres overmaken aan ons. Het onderzoek wordt voortgezet”, laat de lokale politie nog weten.