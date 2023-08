VIDEO. Erling Haaland werd na doelpunt voor Manchester City besprongen en gekust door niet zo onbekende supporter

Dat bleek niet zomaar een fan van Manchester City te zijn, maar Terry Flanagan. Die was tussen 2015 en 2017 wereldkampioen boksen bij de lichtgewichten. In zijn glorieperiode won de nu 34-jarige Engelsman liefst 33 kampen op een rij, tot Flanagean in 2018 verloor van Maurice Hooker. In november 2019 kapte hij ermee met een balans van 36 overwinningen en twee nederlagen.

© AFP