Al zeker voor 8,8 miljard euro ingeschreven op staatsbon

De teller stond na twee dagen op 8.802.970.100 euro: via de financiële instellingen werd meer dan 4,173 miljard euro opgehaald, rechtstreeks – via de Grootboeken – was dat al zeker 4,629 miljard, via 127.848 inschrijvingen. Daarmee is het bedrag van de zogenaamde Leterme-staatsbon, die in 2011 werd uitgegeven en waarop voor 5,7 miljard euro werd ingetekend, overtroffen.

Jean Deboutte van het Federaal Agentschap voor de Schuld benadrukt wel dat het bedrag nog niet verworven is. Volgens hem ontving men al “heel wat klachten” van Belgen die problemen hebben om grote bedragen – gemiddeld gaat het om meer dan 36.000 euro per intekening – over te schrijven. “We merken zelfs dat banken ervoor kiezen om in plaats van de overschrijvingslimiet te verhogen, zelf een tweede inschrijving plaatsen voor hun klanten. Dat zorgt allemaal voor extra werk bij het Agentschap, en wordt niet geapprecieerd.”

De campagne voor deze staatsbon loopt nog tot 1 september. Deboutte wijst er nog eens op dat de rechtstreekse inschrijving bij de Grootboeken donderdag om middernacht stopt. “Het geld moet vrijdagochtend op de rekening van de Staat staan”, klonk het.

De eenjarige staatsbon brengt dankzij een verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto op.