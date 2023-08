In dit Vlaams bos is het jaarlijkse Mannenfestival van start gegaan. En het is populairder dan ooit

In Oud-Heverlee begint vandaag het jaarlijkse Mannenfestival. Een vierdaagse in het bos, met workshops over hout klieven, over je emoties als kompas en over meervoudige orgasmes. En het boomt als …