Elf dodelijke slachtoffers door legionella-uitbraak in Polen

“We zijn op zoek naar de besmettingsbron”, aldus Sidor. Volgens de eerste testresultaten werden legionellabacteriën in verschillende mate aangetroffen bij de helft van de eerste achttien onderzochte watermonsters. Slechts twee monsters vertoonden een hoge besmettingsgraad, zo meldt de Poolse krant Wyborcza.

“Op dit moment kunnen we nog niet bevestigen of het waterleidingnetwerk de bron van besmetting is, maar de komende dagen zullen beslissend zijn”, klonk het. Afgelopen weekend heeft de stad nog eens een extra desinfectie van het netwerk uitgevoerd.

Legionella is een ernstige longinfectie van bacteriële oorsprong. De besmetting gebeurt via de luchtwegen na het inademen van bacteriën via bijvoorbeeld water of airconditioning.