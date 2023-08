Japan roept Chinese ambassadeur op het matje na golf aan boze telefoontjes vanuit China

Japan heeft de Chinese ambassadeur maandag op het matje geroepen. Sinds het land is gestart met het lozen van afvalwater van de kerncentrale van Fukushima worden Japanse bedrijven en overheidsdiensten overstelpt met boze telefoontjes uit China.

Hoewel het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA eerder stelde dat de lozing veilig is en slechts “verwaarloosbare” gevolgen voor de omgeving zal hebben, klinkt – vooral uit Chinese hoek – veel kritiek.

Sinds het begin van die lozing krijgen willekeurige Japanse bedrijven, scholen, en overheidsdiensten duizenden oproepen van Chinese nummers. Ook op sociale media circuleren populaire video’s waarin Chinese internetgebruikers tonen hoe ze Japanse instanties opbellen.

Verder wordt op sociale media in China ook opgeroepen tot het boycotten van Japanse producten. China heeft ook al de import van Japanse zeevruchten aan banden gelegd. Dat is een zware klap voor de sector aangezien de helft van zijn vangst naar China gaat.

Maar ook in China zelf hebben zich “een aantal soortgelijke incidenten voorgedaan tegen bedrijven die banden hebben met Japan”, aldus de viceminister, die zijn bezorgdheid uitdrukte. Zo zijn volgens bronnen in de Japanse diplomatie twee Japanse scholen in China met stenen en eieren bekogeld.

China moet zijn burgers correct informeren “in plaats van onnodige onrust bij de mensen te verwekken”, zo vindt de Japanse viceminister van Buitenlandse Zaken Masataka Okano. Japan heeft zijn burgers in China ook gewaarschuwd voor belaging, en raadt ze af om in het openbaar met luide stem Japans te praten. Ook moeten Japanners wegblijven van eventuele betogingen tegen de lozingen van afvalwater en geen foto’s nemen.

In totaal moet er tegen 2050 ongeveer 1,3 miljoen kubieke meter water naar de oceaan stromen. Het gaat om regenwater, grondwater en water dat nodig is om de kernen van de reactoren te koelen die zijn ingestort na de tsunami van maart 2011.