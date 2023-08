Italiaanse man (37) redt leven van 3-jarige peuter die van vijfde verdieping naar beneden tuimelt: “Ik hoopte dat het goed zou komen”

“Het was een instinct”, bekomt Mattia Aguzzi, die in het dagelijks leven in een bank werkt, nog van de schok. De man, die in Turijn en daarbuiten een heldenstatus verwierf, was zaterdagochtend rond 11 uur aan het wandelen in de buurt van het appartementscomplex. “Ik ging met mijn vriendin brood kopen en we hoorden geschreeuw vanuit een gebouw dat onze aandacht trok”, vertelde hij aan CNN-zender Sky24.

Dat gekrijs bleek van een jong meisje te komen dat hij zag bungelen aan de reling van een appartement op de vijfde verdieping, op zo’n 15 meter hoogte. Het driejarig kindje was door de luiken die op een kier stonden het balkon op gevlucht, om vervolgens op een ligstoel te kruipen, die vlak naast de rand van het terrasje stond opgesteld. “Ik riep naar haar dat ze stil moest blijven zitten, maar ze hoorde me niet”, vertelt Mattia. De peuter verloor even later het evenwicht en geraakte in een oogwenk in moeilijkheden. “Toen ik zag dat ze ging vallen, ging ik aan het balkon staan en hoopte ik gewoon dat het goed zou komen”, zei de Italiaan nog diep onder de indruk van het gebeuren.

De peuter viel uiteindelijk op Mattia, wat de val grotendeels brak. “Eerst bleef het kindje doodstil, maar na enkele seconden begon ze gelukkig te huilen en wist ik dat ze leefde”, haalde de 37-jarige held van Turijn opgelucht adem. Het kindje werd nog naar een lokaal ziekenhuis overgebracht maar kwam er met de schrik vanaf. De man liep enkele lichte verwondingen op.

(lees verder onder de tweet)

De ouders van het meisje, dat over een maand vier kaarsjes uitblaast, waren thuis op het moment van het ongeluk. De schok was ook voor hen enorm.

Heldendaad

De bankbediende, die geen moment twijfelde om het meisje van een gewisse dood te redden, wordt langs alle kanten gelauwerd voor zijn heldendaad. De burgemeester van Turijn, Stefano Lo Russo wil Mattia op een eervolle manier bedanken door hem de Nationale Orde van Verdienste toe te kennen “als een teken van dank van de stad en als erkenning voor zijn moedig en waardevol gebaar”.

Zijn actie is ook de Italiaanse premier Giorgia Meloni niet ontgaan. “Het verhaal van het kleine meisje dat van de vijfde verdieping van een balkon in een gebouw in Turijn viel, had op een tragedie kunnen uitlopen. Maar dankzij de snelle handeling van Mattia Aguzzi, die haar zag vallen en haar meteen opving, werd haar leven gered. Veel eer en dankbaarheid aan deze jonge held”, bedankt ze de goedhartige man, die er zelf eerder bescheiden onder blijft. “Ik probeerde gewoon te doen wat gedaan moest worden”, klinkt het.