Huiszoeking in VRT-gebouwen in onderzoek naar radiopresentator Sven Pichal afgelopen

In de gebouwen van de VRT aan de Reyerslaan heeft maandagmiddag een huiszoeking plaatsgevonden, naar aanleiding van het onderzoek naar Radio 2-presentator Sven Pichal. Dat bevestigen de openbare omroep en het parket aan onze redactie. Na een veertigtal minuten was de huiszoeking afgerond.

De 44-jarige Pichal werd vrijdag opgepakt en naar de gevangenis van Turnhout gebracht. Hij zou verdacht worden van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik. Het onderzoek dat gevoerd wordt, draait niet alleen rond hem maar ook rond andere betrokkenen.

De presentator had voor zijn Radio 2-programma De inspecteur een kantoor bij Radio 2 in Brussel. Dat kantoor werd doorzocht door een team van de politie, samen met de onderzoeksrechter. Alles samen duurde het ongeveer een uur, aldus de VRT: ze begon rond 13.40 uur en was afgelopen omstreeks 15.20 uur.

“Het klopt dat er op dit moment een huiszoeking wordt uitgevoerd in de gebouwen van de VRT”, zei het parket van Antwerpen tijdens de huiszoeking. “Dat gebeurt in het kader van het onderzoek naar de verdenkingen tegen Sven Pichal. Meer kunnen we daar op dit moment niet over kwijt.” Ook bij de openbare omroep werd de huiszoeking bevestigd, maar meer commentaar geeft men ook daar niet. Over wat de speurders precies gedaan hebben, wil de VRT niets kwijt.

Zondag raakte bekend dat Pichal bij monde van zijn advocaten aan de VRT gemeld had dat hij met onmiddellijke ingang zou stoppen met zijn programma. Hoe de omroep het vertrek van Pichal zal opvangen, zal later deze week duidelijk worden. Het programma De inspecteur zou normaal vanaf donderdag weer op antenne komen. Volgens Vermeir zijn de collega’s van Pichal in shock. Zij worden opgevangen door de dienst Welzijn van de openbare omroep.