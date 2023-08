Cruiseschip botst met vrachtschip door stormweer Mallorca

Een losgeslagen cruiseschip met duizenden Britse toeristen aan boord is zondag voor het Spaanse Palma de Mallorca tegen een vrachtschip aan gebotst, melden verschillende Britse media. Volgens rederij P&O vielen daarbij enkele lichtgewonden.

Het cruiseschip Britannia lag in de haven van Palma op het eiland Mallorca aangemeerd, maar raakte door sterke wind losgeslagen. Daarop kwam het in aanvaring met een nabijgelegen vrachtschip. Volgens The Guardian ging het om een olietanker.

De Britannia zou, volgens ooggetuigen geciteerd in onder meer The Guardian en BBC, schade aan de romp hebben opgelopen, maar die zou volgens de kapitein niet structureel zijn. Toch blijft het schip minstens tot maandag in Palma voor een technisch onderzoek.

Volgens getuigenissen in Britse media brak aan boord van de Britannia paniek uit. Beelden van passagiers tonen dat het schip bijna tegen de rotsen van golfbrekers in de haven aan dreef. Een aantal lichtgewonde passagiers is aan boord verzorgd.

Op Mallorca was op zondag wind tot 120 kilometer per uur en stortregen. De Britannia, met een capaciteit van zo’n 5.000 passagiers en bemanningsleden, vertrok uit het Britse Southhampton op 18 augustus voor een reis langs Cádiz, Ibiza en Mallorca en werd terugverwacht op 1 september.