“Dat de fans me een warm welkom gaven, heeft me plezier gedaan”, aldus Kvilitaia. — © Belga

Vorige donderdag keerde Giorgi Kvilitaia voor het eerst terug naar Gent sinds hij medio september 2020 de Arteveldestad inruilde voor een Cypriotisch avontuur. “Op Cyprus is het eigenlijk tien maanden per jaar zomer, heerlijk gewoon. Het leven is er werkelijk perfect voor een profvoetballer”, aldus de Georgische targetspits.