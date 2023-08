Astronomen in extase: deze week zeldzame blauwe supermaan én Saturnus in unieke positie

Goed nieuws voor liefhebbers van natuurspektakels: in de nacht van woensdag op donderdag worden we boven ons land getrakteerd op een blauwe supermaan. En dat is zelfs niet het enige hemellichaam dat voor een uniek fenomeen zorgt.

De blauwe supermaan lokt heel wat kijklustigen naar de volkssterrenwacht Armand Pien in Gent. “Onze gezinsavond van woensdag is al volledig uitverkocht”, weet educatief medewerkster Maaike Dubois.

Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent ontvangt overmorgen 123 bezoekers, en er staan ook al mensen op de reservelijst. “Het is fantastisch om te zien dat er zoveel enthousiasme is voor deze gebeurtenis”, zegt Dubois.

“We openen woensdag iets vroeger de deuren voor gezinnen, en dat waarderen onze bezoekers enorm. Normaal starten we om 8 uur ’s avonds, maar voor veel gezinnen met kinderen is dat aan de late kant. Daarom starten we al om 18.30 uur, tot een uur of negen. We hebben geluk dat er nu zoveel te zien is. Niet alleen is er de blauwe supermaan, maar tegelijkertijd staat Saturnus in oppositie.”

Saturnus in oppositie? Wat betekent dat?

“Het is een duur woord om te zeggen dat Saturnus op haar dichtste plek bij de aarde staat, waardoor je de planeet heel goed kan zien. Gisteren, op 27 augustus, heeft Saturnus die zogenaamde oppositie bereikt. Daardoor lijkt het hemellichaam groter en kan je het zeer goed observeren, omdat Saturnus de hele nacht zichtbaar is. Het fenomeen is heel dankbaar om waar te nemen en de planeet blijft trouwens nog enkele maanden goed te zien.”

Hoe zit het dan met die blauwe supermaan?

“Om de 29 dagen heeft de maan een minimale afstand tot de aarde. Als dit moment samenvalt met een vollemaan, spreken we van een supermaan. De supermaan is dan 7,7 procent groter en ook helderder dan een gemiddelde vollemaan. In de realiteit ga je daar niet veel van merken, want het menselijk oog is niet in staat om dit verschil waar te nemen.”

Maaike Dubois van volkssterrenwacht Armand Pien. — © fvv

De term blauwe maan verwijst naar de tweede vollemaan in één maand tijd. “Op 1 augustus hadden we al eens een vollemaan, en in de nacht van woensdag op donderdag is er weer eentje”, weet Dubois. “Dat komt om de 2,7 jaar voor, de volgende blauwe maan verwachten we op 31 mei 2026. Het is overigens maar een naam, want de maan heeft helaas gewoon zijn normale kleur. In tegenstelling tot een blauwe superbloedmaan, die eigenlijk rood kleurt.”

Excuseer?

“We spreken van een bloedmaan als er een totale maansverduistering plaatsvindt, omdat de maan zich in de schaduw van de aarde bevindt. Die term verwijst dus wél naar de kleur van de maan. Als de bloedmaan op hetzelfde moment plaatsvindt als de supermaan, heet dat een superbloedmaan en als het om de tweede vollemaan in één maand tijd gaat is er sprake van een driedubbel natuurverschijnsel: een blauwe superbloedmaan. Dat is echt wel héél zotjes.”

Om de combinatie van een super-, blauwe- én bloedmaan te kunnen aanschouwen, moeten we nog even geduld hebben: dat zou pas in 2037 voorvallen. “Maar deze week gaan we dus gewoon een bijzonder mooie vollemaan zien, als het tenminste helder is.”

Zullen de weergoden ons gunstig gezind zijn?

“Het ziet er eigenlijk helemaal niet goed uit”, geeft Maaike Dubois toe. “Er worden veel buien en wolken verwacht, maar laat ons hopen dat het ’s avonds opklaart. Als het slecht weer is, tonen we onze bezoekers de maanfase via 3D en zorgen we voor een interessant programma, zodat het echt de moeite is om onze sterrenwacht te bezoeken. Via de Europese ruimtevaartorganisatie ESA hebben we ook toegang tot satellietbeelden, die we dan kunnen gebruiken.”

Voor geïnteresseerden die woensdag geen plaatsje konden bemachtigen in de sterrenwacht heeft Maaike nog één goede tip: “De zes volkssterrenwachten organiseren op vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober de nationale sterrenkijkdagen. Bovendien is er dat weekend een gedeeltelijke maansverduistering. Het is dan wel geen blauwe supermaan, maar toch ook meer dan de moeite waard!”