Opmerkelijk: prins Albert van Monaco duikt op op feestje van zijn ex-minnares en buitenechtelijke zoon

Nicole Coste (51) organiseerde afgelopen zaterdag een feestje voor de twintigste verjaardag van haar zoon Alexandre. Opmerkelijke gast was de vader van de jongen, prins Albert. Zeker omdat zijn gewezen minnares de voorbije jaren in interviews veelal kwaadsprak over prinses Charlène. En dan zijn er nog de geruchten dat het koninklijke huwelijk op de klippen is gelopen. Zo zouden Albert en Charlène volgens insiders apart leven en alleen nog samen opduiken op evenementen waar ze samen horen te zijn. Een ceremonieel koppel, dus.