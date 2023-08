Britse regering overweegt migranten onder elektronisch toezicht te plaatsen

De Britse regering overweegt om inkomende migranten onder elektronisch toezicht te plaatsen. Zo zou de overheid “een zekere controle” willen hebben op deze mensen in afwachting van hun uitwijzing, zo bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman maandag een bericht in de krant The times.

De conservatieve regering in Londen wil alle mensen die zonder geldige papieren het land binnenkomen, in hechtenis nemen en uitwijzen naar “veilige” derde landen als Rwanda. Ze vreest echter dat er onvoldoende capaciteit zal zijn om alle migranten in hechtenis te houden.

Daarom is aan de ambtenarij gevraagd om alternatieve middelen te bedenken om te verijdelen dat deze mensen onderduiken in het Verenigd Koninkrijk, zo berichtte The times. Eén van de opties, aldus de krant, zou erin bestaan om alle inkomende migranten in het Verenigd Koninkrijk met een elektronische enkelband uit te rusten.

Controle

Minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman bevestigde maandag in een interview met zender Sky News dat er, naast een versterking van de capaciteit in gesloten centra, een “reeks van opties” wordt bestudeerd “om te verzekeren dat we een zekere controle over deze mensen hebben, zodat ze ons systeem doorlopen en wij ze aansluitend uit het VK kunnen uitwijzen”, zei de minister.

Volgens The times hebben ambtenaren bedenkingen geuit bij het idee om inkomende migranten onder elektronisch toezicht te plaatsen. Het zou veel geld kunnen kosten, er zijn mogelijk niet voldoende toestellen en de piste ligt ook moeilijk vanuit het perspectief van de mensenrechten.

Premier Rishi Sunak werkt al een tijd aan draconische maatregelen om migranten af te schrikken. Wie zonder toestemming het land binnenkomt, moet in hechtenis genomen worden, zal zo snel mogelijk uitgezet worden en mag geen asiel meer aanvragen in het VK. De regering heeft daarover een akkoord met Rwanda, maar dat plan is momenteel vanwege een juridisch geschil geblokkeerd.