KVK-debutant Sheyi Ojo ziet kameraad Isaak Davies scoren tegen Standard: “Ik geloof dat ik ook snel de weg naar het doel zal vinden”

Kortrijk-trainer Edward Still zag zaterdagavond zijn ploeg een verdienstelijke wedstrijd spelen tegen Standard. Cardiff-huurling Isaak Davies opende de score voor KVK, Kawabe hing de bordjes weer op gelijke hoogte. “Ik ben wat teleurgesteld over het resultaat”, zei Sheyi Ojo, die debuteerde voor KVK. “We moesten altijd winnen. Ik vond dat we voldoende kansen gecreëerd hadden, maar het mocht niet zijn. Over mijn eigen wedstrijd ben ik tevreden. Ik heb het gevoel dat ik de hele match een dreiging was voor de verdediging van Standard. Op deze prestatie kan ik verder bouwen. Spijtig genoeg keepte Bodart een verdienstelijke wedstrijd, maar ik geloof dat die doelpunten wel snel zullen volgen. Ik ben iemand die graag de bal aan de voet heeft en het team wil helpen met eigen inbreng.”

Sheyi Ojo en Isaak Davies worden voor één seizoen gehuurd van Cardiff City. Laatstgenoemde was trouwens trefzeker tegen Standard. “Ik ben tevreden voor Isaak dat hij zijn doelpuntje meepikte”, zei Ojo. “Hij is een spits, dus hij leeft voor dat soort statistieken. Nu krijgt hij vertrouwen. Hopelijk doet hij zo verder, maar ik geloof wel dat hij dat kan. Hij heeft het in zich. In Kortrijk heb ik nog geen stapje in de wereld gezet met Isaak. Dat komt nog wel, want we kennen elkaar goed van bij Cardiff. Waar we kunnen, helpen we elkaar. Hij is een goede jongen met de juiste mentaliteit.”

Werkvergunning

Doordat Ojo uit het Verenigd Koninkrijk kwam, duurde het even vooraleer de supporters hem in actie zagen. Nu zijn werkvergunning in orde is, staat de aanvallend ingestelde speler te popelen om het beste van zichzelf te geven. “Het was een moeilijke periode voor mij. Die werkvergunning sleepte aan en dat was niet erg leuk. Ik kon niet anders dan hard trainen en me bewijzen op training. Dat deed ik ook. Nu ben ik blij dat alles geregeld is en dat ik mocht spelen tegen Standard. Ik wil het team zo veel mogelijk helpen met assists en doelpunten.”