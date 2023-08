Na de arrestatie van Sven Pichal en de huiszoeking bij de VRT: dit is wat we tot nu toe weten

Sven Pichal zit in de gevangenis in een onderzoek naar beelden van kindermisbruikt. — © rr

VRT-presentator en radiomaker Sven Pichal (44) zit sinds eind vorige week opgesloten in de gevangenis wegens een onderzoek naar beelden van kindermisbruik. Woensdag moet de raadkamer over zijn verdere aanhouding beslissen. Vijf vragen over zijn dossier.

Waar wordt Sven Pichal precies van beticht?

Sven Pichal, een van de boegbeelden bij VRT, werd vorige donderdag al door de politie opgepakt. Hij is toen onmiddellijk ondervraagd in een onderzoek naar beelden van seksueel misbruik van kinderen. Volgens de eerste informatie gaat het om een zeer ernstig dossier. Na zijn arrestatie bracht Sven Pichal meteen ook de nacht door in een politiecel. De volgende dag, op vrijdag, werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Daar werd de radiomaker opnieuw ondervraagd. Nadien heeft de onderzoeksrechter beslist om Pichal naar de gevangenis te sturen. Hij zou momenteel verdacht worden van het bezit van beelden van kindermisbruik. Volgens onze informatie gaat het ook om de verspreiding van strafbare beelden.

Waarom werd hij opgesloten in de gevangenis?

Als de onderzoeksrechter beslist om iemand aan te houden en op te sluiten in de gevangenis dan moet er toch minstens aan bepaalde criteria worden voldoen. Zo is de ernst van de feiten natuurlijk belangrijk. Dat spreekt voor zich. Er moeten ernstige aanwijzingen van schuld zijn tegen een verdachte om die persoon van zijn of haar vrijheid te beroven.

Ook collusiegevaar kan meespelen. Dat betekent dat het onderzoek geschaad zou worden als de verdachte mogelijk andere betrokken personen zou waarschuwen. Andere criteria die vaak meespelen bij een aanhouding is vlucht- of recidivegevaar. Daarnaast kan een argument ook het zogenoemde obstructiegevaar zijn. In dat geval moet het risico bestaan dat de verdachte het onderzoek zal tegenwerken door bijvoorbeeld bewijsmateriaal te laten verdwijnen of vernietigen.

Hoe is het onderzoek begonnen?

Veel concrete details over het onderzoek zijn momenteel nog niet bekend. Het parket van Antwerpen blijft op de vlakte en ook Walter Damen en Davina Simons – de raadslieden van Sven Pichal – behouden zich maandag van verdere commentaar. Wel is duidelijk geworden dat het om een onderzoek gaat dat al langer loopt in Antwerpen. Begin augustus werden er al meerdere verdachten opgepakt en aangehouden in een grootschaliger onderzoek naar beelden van kindermisbruik. Mogelijk is de arrestatie van Sven Pichal een uitloper van dat politieonderzoek.

Veel wijst erop dat op de computer van de presentator strafbare en laakbare beelden van minderjarigen zijn aangetroffen. Maandagmiddag werd ook duidelijk dat de politie in de gebouwen van de VRT een huiszoeking heeft uitgevoerd. Daar werd samen met de onderzoeksrechter het kantoor van Sven Pichal bij Radio2 doorzocht.

Hoelang moet hij nog in de cel blijven?

Dat is nog niet duidelijk. Sven Pichal moet woensdag voor de raadkamer in Antwerpen verschijnen. Die moet beslissen of zijn aanhouding al dan niet met (minstens) een maand wordt verlengd. Sowieso kan hij tegen die beslissing nog in beroep gaan en dan komt zijn dossier binnen de twee weken voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI). In afwachting van de raadkamerzitting verblijft Pichal in de gevangenis van Turnhout. Hij zit daar alleen in een cel en zou bezoek achter glas hebben aangevraagd om niet mee in de algemene bezoekersruimte mensen te moeten ontvangen.

Hoe reageert zijn omgeving?

Volgens VRT-woordvoerder Bob Vermeir heeft het nieuws iedereen erg verrast. “We focussen momenteel hard op interne communicatie”, zegt hij. “We voorzien ook begeleiding. Velen zijn in shock, en met onze dienst welzijn vangen we zijn directe collega’s op.” De openbare omroep benadrukt ook stellig dat zij geen betrokken partij zijn in de zaak. Het is ook nog niet duidelijk hoe het verder moet met zijn radioprogramma De inspecteur, dat in september aan het tiende seizoen zou beginnen. De Facebook-pagina van dat programma werd in ieder geval al offline gehaald. Of dat tijdelijk is, is niet geweten.