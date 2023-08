DE INSIDER. “Toen bleek dat Pichal in de gevangenis zat en Walter Damen zijn advocaat was, gingen de alarmbellen af”

Radiopresentator Sven Pichal zit nog zeker tot woensdag in de cel, in een onderzoek naar beelden van kindermisbruik. Wat zegt dat over de feiten waarvan hij beschuldigd wordt? “Toen bleek dat hij in de gevangenis zat en Walter Damen zijn advocaat was, gingen de alarmbellen af”, zegt reporter Steven De Bock in onze actuapodcast De Insider. “Dit is een zeer ernstige zaak. Al kunnen er wel meerdere redenen zijn waarom hij vastzit.”