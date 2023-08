VS en China werken aan economische toenadering: werkgroepen opgericht om handelsrelaties weer op rails te zetten

Op een zakenevenement benadrukte Raimondo dat sterke economische banden tussen ‘s werelds grootste twee economieën belangrijk zijn en dat die ook de weg kunnen wijzen voor betere diplomatieke betrekkingen. “Het plan en onze hoop is dat onze commerciële relaties, als die goed worden aangepakt, de politieke relaties kunnen stabiliseren”, luidde het.

Eerder op maandag had Raimondo al tegen haar Chinese ambtgenoot Wang Wentao benadrukt dat de VS “gezonde competitie” verwelkomen en niet de intentie hebben om de Chinese economische vooruitgang te hinderen. “Het is van groot belang dat we een stabiele economische relatie hebben, wat in het voordeel is van ons beider landen”, zei de Amerikaanse, die het wel had over een “ingewikkelde” en “uitdagende” kwestie. “Natuurlijk zullen we het oneens zijn over bepaalde zaken, maar ik geloof dat we vooruitgang kunnen boeken als we direct, open en praktisch zijn.”

Been stijf houden

Wat nationale veiligheid betreft, zullen de VS het been wel stijf blijven houden. Raimondo ziet op dat vlak “geen ruimte voor compromissen of onderhandelingen”. Ze benadrukte wel dat het grootste deel van de Amerikaans-Chinese handel niets te maken heeft met nationale veiligheid en er dus voldoende ruimte is voor samenwerking. Onder meer op het vlak van klimaatverandering ziet de handelsminister kansen.

Ondanks de wrevel tussen Washington en Peking blijven ze belangrijke handelspartners van elkaar. De handel tussen de VS en China klom in 2022 tot een record van 690,6 miljard dollar.