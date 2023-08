Verrassing bij Club Brugge: Eder Balanta sluit opnieuw aan bij A-kern na positief gesprek met Ronny Deila

Balanta arriveerde in de zomer van 2019 bij Club Brugge maar werd daar nooit een onbetwistbare basisspeler. Vorige winter werd de Colombiaanse middenvelder nog uitgeleend aan Schalke 04. Dat werd geen onverdeeld succes: Balanta speelde daar maar zes matchen en 238 minuten.

Positief gesprek

Sinds deze zomer trainde Balanta individueel in het Belfius Basecamp in afwachting van een oplossing, maar die kwam er maar niet. Uiteindelijk werkte de Colombiaan zich opnieuw in de gratie van Deila. Balanta trainde goed en had daarna ook nog een positief gesprek met de Noorse coach van Club Brugge. En aangezien Rits naar Anderlecht vertrok, kwam er een plaatsje vrij bij de middenvelders.

Sinds maandag traint de Colombiaan dus opnieuw mee met de A-kern van Club Brugge. Afwachten of dat zich ook zal vertalen in minuten op korte termijn. Sowieso is Balanta volgende zomer einde contract bij Club.