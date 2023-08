Thibo Somers toont Cercle in zijn 100ste match in de Jupiler Pro League nog maar eens de weg: “We zijn goed vertrokken”

Het was uitkijken of STVV er in zou slagen om de nieuwe opmars van Cercle Brugge een halt toe te roepen, maar met twee groen-zwarte treffers in nog geen vijf minuten werden de Kanaries gewassen. In zijn 100ste match in de Jupiler Pro League gaf kapitein Thibo Somers het goede voorbeeld door de score te openen. “We zijn goed vertrokken, maar het is nog te vroeg om euforisch te worden.”

Iedereen geraakte er even de tel bij kwijt en Somers zelf wist het ook niet meer goed. Werd hij vorig seizoen dan al niet in de bloemen gezet voor zijn 100ste match? “Klopt”, beaamde perschef Louis-Philippe Depondt. “Maar toen telden we alle matchen mee, nu ging het om enkel die in de competitie.”

Tegenwoordig vinden ze voor alles wel iets om te feesten bij Cercle, maar daar is ook alle reden toe. De machine draait immers op volle toeren. Het is niet eens zo lang geleden dat de ene na de andere transfer flopte en week na week werd verloren, maar dit seizoen slikte Cercle nog geen goal van de tegenstander en enkel twee knullige owngoals. Van een ommekeer gesproken. Thibo Somers maakte het hele proces van begin tot einde mee en ontwikkelde zichzelf tot een sterkhouder

“Waar dit eindigt? Daar moeten we nog niet te veel aan denken”, reageerde Somers. “Er kan nog veel veranderen, want veel ploegen zijn nog niet klaar en zitten nog in de opbouwfase. Wij niet, en daar plukken we nu de vruchten van. We zijn goed vertrokken, maar het is nog te vroeg om al euforisch te worden. Niettemin pakt niemand ons deze negen punten nog af. Beter zo’n start nemen dan te moeten achtervolgen.”

Transfer en Rode Duivels

We zagen zondag niet het beste STVV, maar toch vond Cercle geen openingen. Bij Thibo Somers ben je dan aan het goede adres om iets te forceren, en dat lukte ook. Somers werd als kapitein belangrijk gemaakt en vervult die rol met brio. Vreemd dan ook dat hij nooit bij de transfertargets wordt geciteerd. “Ik blijf bij Cercle, maar je weet nooit wat er in voetbal plots gebeurt. In één dag kan dat snel omslaan, maar nu is er niks aan de orde.”

Thibo Somers opende op Stayen de score. — © Isosport

En dan is er nog een thema: de Rode Duivels. Zijn vriend en generatiegenoot Olivier Deman werd al opgeroepen. Denkt Somers er ook niet aan? “Oei, wat een vraag”, lachte hij. “Elke speler droomt natuurlijk van de nationale ploeg, maar op mijn plaats is de concurrentie moordend. Ik doe elke match mijn best, meer kan ik niet doen. Ik vind het eigenlijk al een eer dat er aan mij gedacht wordt en jullie daar even bij stilstaan.”

Toch nog versterking

Er werd de jongste weken gevreesd voor een uittocht bij Cercle, maar het ziet er nu naar uit dat die er toch niet komt. Na het vertrek van Ayase Ueda eind juli bleef het rond de andere targets (Daland, Popovic, Deman, Lopes, Denkey) opvallend rustig. Enkel invaller Robbe Decostere legde medische testen af bij KV Kortrijk, maar als gevolg van de nakende overname door Burnley, sprong de transfer tot nader order af. Als er toch niemand meer zou vertrekken (Antwerp denkt wel nog altijd aan Olivier Deman, red), dan kan dit Cercle een outsider zijn voor - waarom niet? - zelfs een plek in Play-off 1. Want niemand vindt voorlopig oplossingen om dit Cercle af te stoppen.

En er is nog goed nieuws. Na het vertrek van Ueda zocht Cercle nog offensieve versterking. Er was al langer sprake van de Nigeriaanse Belg Kazeem Olaigbe (20) en deze transfer is nu zo goed als rond. De linksbuiten strijkt eerstdaags in Brugge neer. Ook Standard had belangstelling voor hem, maar haakte af. Olaigbe speelde in de jeugd voor Anderlecht, maar koos op jonge leeftijd voor het Engelse Southampton, waar hij nu bij de beloften zit. Hij werd ook al een paar keer uitgeleend en komt nu definitief naar Cercle.