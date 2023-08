SJOTCAST #5. “Anderlecht op het einde van het seizoen nog eerste? Die kans acht ik bijzonder klein”

De Jupiler Pro League is terug en Sjotcast dus ook. In aflevering 5 Yanko Gazet van Antwerpen-collega Koen Frans en chef voetbal Ludo Vandewalle. Terwijl Yanko alles vertelt over zijn nieuwe job, is Koen onder de indruk van Cercle Brugge en voorspelt Ludo welke trainer moet vrezen voor zijn job.