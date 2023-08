Child Focus stelt zich burgerlijke partij in dossier rond Sven Pichal

“We doen dit in de eerste plaats om alle niet-geïdentificeerde slachtoffers te vertegenwoordigen, of slachtoffers die zich niet kunnen laten vertegenwoordigen”, zegt Child Focus-CEO Heidi De Pauw. “Verder willen we bepaalde fenomenen van seksuele uitbuiting beter leren kennen om ze nog beter te bestrijden. Ten slotte willen we in dergelijke dossiers ook het publiek sensibiliseren rond bepaalde problematieken.”

Dat sensibiliseren is nodig, zei De Pauw op Radio 1, om duidelijk te maken dat dit ook bij ons voorkomt en dat de daders zich ook gewoon onder ons bevinden. “Dit is geen ver-van-mijn-bedshow, het kan je buurman zijn. Het gaat wel om kinderen van vlees en bloed, kinderen van hier ook.”

De zaak is niet uitzonderlijk, zegt De Pauw nog. “Verspreiding, bezit en kijken naar - wat ook strafbaar is - komt vaker voor. Volgens experts worden die beelden tot 19 miljoen keer verspreid per dag. Het is geen marginaal probleem. Dit is wijdverspreid. We hopen dat justitie in ons land alles doet om dit zo goed mogelijk te onderzoeken en in kaart te brengen.”

De organisatie schakelt voor de burgerlijkepartijstelling advocaat Kris Luyckx in. Child Focus stelt zich wel vaker burgerlijke partij in dossiers over thema’s waarrond het werkt. Vorig jaar ging het om vijf dossiers, zo blijkt uit het jaarverslag van de organisatie: drie over tienerpooiers en twee over bezit en verspreiding van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen.

Radiomaker Sven Pichal (44) werd vorige donderdag door de politie opgepakt. Hij werd vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste om hem naar de gevangenis van Turnhout te sturen. Afgelopen weekend liet Pichal via zijn advocaten weten met onmiddellijke ingang op te stappen bij de VRT, waar hij op Radio 2 het programma De inspecteur maakte.