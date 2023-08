Van Romelu Lukaku tot Zeno Debast: voor deze 15 Rode Duivels worden de komende dagen nog spannend voor een transfer

Zes Rode Duivels hebben deze zomer al van club gewisseld, maar het zou ons niet verbazen als dat aantal tegen vrijdag verdubbeld is. Enkele dagen voor het sluiten van de internationale transfermarkt - de Belgische blijft open tot 6 september - worden nog 15 Rode Duivels aan een transfer gelinkt. Omdat ze in de pijplijn zit, omdat er één of meerdere clubs zeer geïnteresseerd zijn, of omdat ze ineens geen toekomst meer hebben bij hun werkgever.