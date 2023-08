Trump vanaf maart 2024 al voor de rechter in Washington voor rol tijdens verkiezingen 2020, proces in Atlanta start op 6 september

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zal vanaf 4 maart 2024 voor de rechter in Washington moeten verschijnen om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen dat hij op illegale wijze heeft geprobeerd om het resultaat van de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Dat heeft rechter Tanya Chutkan maandag bekendgemaakt. Op 6 september van dit jaar om 9.30 uur wordt hij dan weer in de rechtbank van Atlanta in de staat Georgia verwacht voor de start van zijn proces daar.

Trump moet zich in de federale rechtbank in Washington verdedigen tegen vier aanklachten in het onderzoek naar zijn poging om de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden en zijn rol in de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers. De voormalige president pleit onschuldig op alle aanklachten.

Trump wil volgend najaar opnieuw een gooi doen naar het Witte Huis. Zijn team had dan ook bij de rechter bepleit om het proces over de verkiezingen naar 2026 te tillen, maar daar ging Chutkan niet op in. De openbare aanklager pleitte voor een proces in januari, maar dat zou Trump dan weer niet voldoende tijd geven om zich voor te bereiden, meende de rechter.

2024 belooft hoe dan ook een druk jaar te worden voor Trump, die ook nog drie andere gerechtelijke zaken moet trotseren. Het proces in New York vanwege de betaling van zwijggeld aan een voormalige porno-actrice is eveneens voor maart 2024 gepland. In Florida zou hij zich in mei moeten verantwoorden voor het achterhouden van geheime documenten.

In Georgia wordt Trump dan weer beschuldigd van het aanzetten tot verkiezingsfraude. In het kader van dat proces werd vorige week een inmiddels iconische mugshot genomen. Trump en achttien andere verdachten in deze zaak worden op 6 september op de rechtbank verwacht.

Nooit eerder kwam een ex-president in de Verenigde Staten voor de rechter voor een misdaad. Trump wijst alle beschuldigingen van de hand en ziet de vervolging als een poging van zijn tegenstanders om te voorkomen dat hij opnieuw in het Witte Huis raakt.