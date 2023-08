President Biden trekt op 10 september naar Vietnam

De Amerikaanse president Joe Biden reist op 10 september naar Vietnam, zo heeft het Witte Huis maandag meegedeeld. Het bezoek kadert in de intense diplomatieke activiteiten die Biden in de regio onderneemt om de invloed van China te counteren.

Biden zal in Hanoi onder meer een ontmoeting hebben met Nguyen Phu Trong, de baas van de communistische partij die in Vietnam aan de macht is. Hij zal ook met andere leiders praten over “de versterking van de samenwerking tussen de VS en Vietnam”, zo verklaarde woordvoerster Karine Jean-Pierre in een mededeling.

Biden zal ook spreken over technologie, innovatie, universitaire uitwisselingsprogramma’s, beroepsopleidingen en klimaatverandering, met het oog op “de bevordering van de vrede, welvaart en stabiliteit in de regio”.

Blinken

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken was in april al in Vietnam neergestreken om de banden met het land te onderhouden. De diplomatieke activiteiten kaderen in de Amerikaanse inspanningen om de invloed van China in de regio tegen te gaan. Ze richten daarbij zowel de blik op traditionele bondgenoten als andere landen.

“We zitten nu in een positie waarin de Filipijnen, en binnenkort Vietnam en Cambodja, voortaan een relatie met ons willen (...) omdat ze willen laten weten aan China dat ze niet geïsoleerd zijn”, zei Biden daarover onlangs op een ontmoeting met donoren van de Democratische partij.

Verzoend

Ondanks de littekens van de oorlog hebben de Verenigde Staten en Vietnam zich grotendeels verzoend. De voorbije jaren hebben Washington en het communistische regime in Hanoi hun relaties al versterkt, ook op militair en economisch domein.

Voorafgaand aan het bezoek aan Vietnam zal Biden op 9 en 10 september deelnemen aan de G20-top in India.