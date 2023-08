In onze supermarkten is 60 à 85 procent van de voeding ultrabewerkt. — © Bart Dewaele

Lust je graag een potje hummus? Grijp je in de winkel snel naar die ‘gezonde wrap’? Twee nieuwe studies bevestigen dat het risico op hart- en vaatziekten significant stijgt als je ultrabewerkt voedsel eet. En het gaat lang niet alleen over junkfood. Wat vermijd je best? En hoe zorgwekkend is het?