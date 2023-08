Voor ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs is het bang afwachten hoe lang hun zoon of dochter dit schooljaar op de bus zal zitten naar school nu sommige taxi’s en minibusjes afgeschaft worden. “Eindelijk was er een oplossing. Dat die na anderhalf jaar weer verdwijnt, voelt wreed”, zegt Lien, de mama van Louis (9).