Slovenië opnieuw geconfronteerd met stormweer

Het westen en de kust van Slovenië kampt opnieuw met stormachtig weer. In de kuststad Koper blies de wind de daken van een stadion en een school weg, zo berichtte persagentschap STA. In de grensstad Tolmin kwamen als gevolg van de regenval huizen en kelders onder water te staan.

Begin augustus had de zware regenval al een overstroming van historische proporties aangericht in Slovenië. De regering raamt de schade op ongeveer 5 miljard euro.

Het nieuwe stormweer komt uit Italië en rukt nu op naar het centrum en noorden van Slovenië. Ook in het noorden van Italië had het weer schade aangericht. Er is melding gemaakt van lichte overstromingen, aardverschuivingen en stroomonderbrekingen in de regio’s Lombardije, Ligurië en Piëmont.

In Venetië stond het water maandagavond een meter hoger dan het normale niveau, zo deelden de stadsdiensten mee. De stormvloedkering, Mose, is er geactiveerd.