Lichaam vermoedelijke moordenaar gevonden in rivier

Hij was in de Leie gedoken om aan de politie te ontsnappen. Sindsdien was hij vermist. Maar nu is het lichaam opgevist van de 19-jarige man die verdacht wordt van de moord om de 20-jarige Youness, dit weekend in Komen, op de Belgisch-Franse grens in de provincie Henegouwen.

De 20-jarige Youness Allach werd in de nacht van vrijdag op zaterdag van dichtbij doodgeschoten. Dat gebeurde bij het cultureel centrum MJC in Komen-Waasten, op de grens met Frankrijk en het West-Vlaamse Wervik. De verdachte, een 19-jarige die goed gekend was bij politie en gerecht, sloeg op de vlucht en botste wat verder aan hoge snelheid op een paal.

Om aan de politie te ontsnappen, aarzelde hij geen moment en sprong de Leie in. Om te verdwijnen in het donker. Letterlijk en figuurlijk, zo blijkt nu. Want de man die sindsdien gezocht werd, is blijkbaar niet aan de overkant geraakt. Zijn lichaam is maandag opgevist.

Wellicht verdronken want op het eerste gezicht waren er geen sporen van geweld op het lichaam te zien.

De politie gaat uit van een afrekening in het milieu. Verdachte en slachtoffers hadden die avond wellicht een afspraak. Maar wat er precies is gebeurd en waarom, wordt nog onderzocht.

De verdachte is alleszins een doorwinterde crimineel die onder meer gekend is voor handel in verdovende middelen en een waslijst aan andere feiten.

Het parket heeft voorlopig nog niet bevestigd dat het om de gezochte crimineel gaat, maar alles wijst in die richting.

