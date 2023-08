Scheidsrechtersbaas spreekt zich uit over vliegende tackle van Hervé Koffi tegen Anderlecht: “Geen rode kaart”

Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec is op een aantal fases van het afgelopen weekend in de Jupiler Pro League teruggekomen. Misschien wel de meest besproken acties waren de drieste tackles van Charleroi-doelman Hervé Koffi richting Kapser Dolberg en later Mats Rits tijdens Anderlecht-Charleroi. Layec bespreekt enkel de tackle waarbij Dolberg weg moest springen en zegt dat scheidsrechter Lothar D’Hondt gelijk had om die fase niet te bestraffen met een (rode) kaart.

Na 23 minuten tijdens Anderlecht-Charleroi kwam Hervé Koffi uit. Hij raakte de bal, maar ging tegelijk bijzonder spectaculair door richting Kasper Dolberg, die gelukkig over diens been sprong. Scheidsrechtersbaas Betrand Layec geeft ref Lothar D’hondt gelijk dat hij voor die fase geen (rode) kaart heeft getrokken.

“Het is een spectaculaire spelfase, indrukwekkend zelfs”, aldus scheidsrechtersbaas Betrand Layec bij Eleven. “ Omdat de doelman eerst zijn controle mist, wil hij koste wat het kost de bal recupereren. De indrukwekkende kant is niet voorzien in de reglementen. Een zware overtreding die wordt bestraft met een rode kaart, heeft zeer specifieke criteria zoals een fysieke impact en het in gevaar brengen van de fysieke integriteit van de speler. Wat hier gelukkig niet het geval is.”

“Technisch gezien zouden we nog steeds hebben aanbevolen om het spel te stoppen. Want het spectaculaire karakter ervan wijst op het gebrek aan controle van de keeper. Dat kan als roekeloos worden beschouwd. En dus, zoals bepaald in de spelregels, wordt de keeper dan met een vrije schop en een waarschuwing bestraft. Maar voor ons is het in geen geval een rode kaart en dat zowel op het veld als in de VAR-room. Het enige wat we Lothar D’Hondt kunnen verwijten is dat hij het spel niet stillegt en de doelman en een duidelijke boodschap geeft in die intense fase van de wedstrijd.”

Diawara

Velen vonden dat Koffi rood had moeten krijgen, maar onze huisanalist René Vandereycken zei eerder al dat hij de fase met Koffi en Dolberg evenmin rood vond. Over de fase drie minuten later waarbij Anderlecht-middenvelder Amadou Diawara zijn voet op de torso van Daan Heymans plantte, had Vandereycken een andere mening, maar ook daar trad Layec ref Lothar D’Hondt bij.

Dit is Layecs uitleg: “We ondersteunen de beslissing van de scheidsrechter (om geen rood te trekken, red.) omdat het een onvrijwillig contact is tussen een speler die de bal probeert te spelen en die zich niet kan inhouden omdat zijn been en lichaam in beweging zijn. Jammer genoeg is er een impact op de tegenstander. Er zijn nog zo’n fases geweest in het verleden.”

“Ik herinner me een situatie in Sint-Truiden vorig seizoen waarbij Koita van STVV rood kreeg. Onterecht en dat hebben we ook toegegeven. We vinden dat het gaat om een ongelukkige impact die consequenties kan hebben, maar Diawara wil de bal spelen en doet dat ook. Jammer genoeg raakt hij ook de tegenstander. Maar we zitten daar meer in een natuurlijke beweging, een spelbeweging en balcontrole. Helaas, de klap komt aan bij de tegenstander, maar zonder duidelijke intentie.”